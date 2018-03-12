В России могут ужесточить регулирование рынка пива

Вся Россия

Распечатать

Правительство планирует ввести маркировку и лицензирование производства и оборота пива, сидра, пуаре и медовухи

Согласно протоколу совещания, которое состоялось 15 февраля в Сочи под руководством зампреда правительства Александра Хлопонина, Минфин готовит предложения по введению обязательного лицензирования и маркировки этих напитков, пишет «Лента» со ссылкой на газету «Ведомости». Эксперты считают, что ужесточения в регулировании могут привести к исчезновению крафтовых пивоварен, поскольку небольшие компании понесут дополнительные расходы.

Представитель «Опоры России» подсчитал, что количество производителей, обязанных получить лицензию, увеличится в четыре раза (сейчас их около 330).

Как сообщали Юга.ру, с 13 мая 2017 года в России выросла минимальная стоимость водки, коньяка и ликероводочных изделий. Цена бутылки водки в 0,5 л в рознице увеличилась на 7,9% — до 205 рублей, на коньяк — на 15,2% (371 рубль).

Алкоголь
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Напавшего с ножом на людей в Ростове мужчину заключили под стражу
Горнолыжные курорты Сочи переходят на весенний режим работы
На сорвавшего в Греции футбольный матч Ивана Саввиди пожалуются в FIFA и UEFA
В России могут ужесточить регулирование рынка пива
В Крыму арестовали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
В Майкопе после вспышки дизентерии из больницы начали выписывать детей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале