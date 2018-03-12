В России могут ужесточить регулирование рынка пива

Правительство планирует ввести маркировку и лицензирование производства и оборота пива, сидра, пуаре и медовухи

Согласно протоколу совещания, которое состоялось 15 февраля в Сочи под руководством зампреда правительства Александра Хлопонина, Минфин готовит предложения по введению обязательного лицензирования и маркировки этих напитков, пишет «Лента» со ссылкой на газету «Ведомости». Эксперты считают, что ужесточения в регулировании могут привести к исчезновению крафтовых пивоварен, поскольку небольшие компании понесут дополнительные расходы.

Представитель «Опоры России» подсчитал, что количество производителей, обязанных получить лицензию, увеличится в четыре раза (сейчас их около 330).

Как сообщали Юга.ру, с 13 мая 2017 года в России выросла минимальная стоимость водки, коньяка и ликероводочных изделий. Цена бутылки водки в 0,5 л в рознице увеличилась на 7,9% — до 205 рублей, на коньяк — на 15,2% (371 рубль).