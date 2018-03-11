В Дагестане озеро Шайтан-Казак оказалось под угрозой исчезновения

Озеро Шайтан-Казак, которое является памятником природы, может погибнуть из-за строительства водозабора и несогласованных действий разных ведомств

Озеро находится возле села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана и является особо охраняемой природной территорией, одним из самых больших по площади водной поверхности пресноводных озер Северного Кавказа.

Активисты «Народного фронта» Дагестана обратили внимание на исчезающий водоем и написали обращение в прокуратуру, Росприроднадзор и Министерство природы.

В последнее время площадь водоема значительно уменьшилась, местные жители обеспокоились этим фактом и обратились в ОНФ.

Причиной высыхания водоема считают затянувшееся строительство водозабора на реке, которая питает Шайтан-Казак. Водозабор должны были сдать 1 марта 2018 года, но подрядчик не успел завершить работы. Кроме того, возле водозабора добывают гравий и вырубают лес, что также является нарушением.

Общественники попросили проверить законность этих действий в правоохранительных органах, передает «Новое дело» со ссылкой на пресс-службу ОНФ по Дагестану.