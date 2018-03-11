В Дагестане озеро Шайтан-Казак оказалось под угрозой исчезновения
Озеро Шайтан-Казак, которое является памятником природы, может погибнуть из-за строительства водозабора и несогласованных действий разных ведомств
Озеро находится возле села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана и является особо охраняемой природной территорией, одним из самых больших по площади водной поверхности пресноводных озер Северного Кавказа.
Активисты «Народного фронта» Дагестана обратили внимание на исчезающий водоем и написали обращение в прокуратуру, Росприроднадзор и Министерство природы.
В последнее время площадь водоема значительно уменьшилась, местные жители обеспокоились этим фактом и обратились в ОНФ.
Причиной высыхания водоема считают затянувшееся строительство водозабора на реке, которая питает Шайтан-Казак. Водозабор должны были сдать 1 марта 2018 года, но подрядчик не успел завершить работы. Кроме того, возле водозабора добывают гравий и вырубают лес, что также является нарушением.
Общественники попросили проверить законность этих действий в правоохранительных органах, передает «Новое дело» со ссылкой на пресс-службу ОНФ по Дагестану.
��Уникальный природный заказник озеро Шайтан-Казак находится на грани исчезновения из-за затянувшегося строительства водозабора. ��Озеро Шайтан-Казак – особо охраняемая природная территория. Расположено оно в окрестностях села Чонтаул Кизилюртовского района. Образованное в форме латинской буквы S озеро раньше имело протяженность 12 км и ширину до нескольких сотен метров. За последние полгода площадь водной глади сильно сократилась. ��Опасаясь исчезновения уникального озера, включенного в список памятников природы Дагестана, местные жители обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой встать на защиту природного объекта. ��На место был организован совместный рейд общественников и специалистов Минприроды региона.
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