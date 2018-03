В Дагестане озеро Шайтан-Казак оказалось под угрозой исчезновения

Уникальный природный заказник озеро Шайтан-Казак находится на грани исчезновения из-за затянувшегося строительства водозабора. Озеро Шайтан-Казак – особо охраняемая природная территория. Расположено оно в окрестностях села Чонтаул Кизилюртовского района. Образованное в форме латинской буквы S озеро раньше имело протяженность 12 км и ширину до нескольких сотен метров. За последние полгода площадь водной глади сильно сократилась. Опасаясь исчезновения уникального озера, включенного в список памятников природы Дагестана, местные жители обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой встать на защиту природного объекта. На место был организован совместный рейд общественников и специалистов Минприроды региона.

