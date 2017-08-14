Путин рассказал, что никогда не скакал на медведе
Президент России Владимир Путин рассказал, что он умает о фотожабах, где он изображен верхом на медведе
В интервью NBC Путин сказал, что у него много других снимков помимо тех, где он без футболки во время отпуска, просто они привлекают меньше внимания.
«Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — цитирует Путина RT.
Он сказал, что видел коллажи, на которых он был изображен скачущим верхом на медведе.
«Я видел фотографии свои, где я скачу на медведе, но я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют», — заявил президент.
В августе в интернете появились фотографии Путина, где он с голым торсом рыбачит в Туве. Основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров на своей странице в Instagram выложил снимок с хештегом #PutinShirtlessChallenge (#ПутинБезРубашки) с призывом повторить это фото.
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