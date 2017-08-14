Путин рассказал, что никогда не скакал на медведе

Президент России Владимир Путин рассказал, что он умает о фотожабах, где он изображен верхом на медведе

В интервью NBC Путин сказал, что у него много других снимков помимо тех, где он без футболки во время отпуска, просто они привлекают меньше внимания. «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — цитирует Путина RT.