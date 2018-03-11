«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» 11 марта провел домашний матч 22-го туров российской премьер-лиги против петербургского «Зенита»

Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась безголевой ничьей — 0:0. 

На трибунах стадиона «Олимп-2» собралось около 13 тыс. болельщиков.

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По итогам 22 туров желто-синие с 26 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Питерская команда с 39 баллами в активе расположилась на третьем месте, на одно очко отставая от «Краснодара».

Следующую встречу донской клуб проведет 17 марта в гостях у тульского «Арсенала».

Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче команда Валерия Карпина в южном дерби проиграла «Краснодару».

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