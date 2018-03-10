ФК «Анжи» в гостевом матче проиграл «Уфе»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 10 марта сыграл с «Уфой»

Матч прошел в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу. «Уфа» одержала победу со счетом 3:2, сообщает RT.

Все голы были забиты во втором тайме. У уфимцев голы забили Алексей Никитин (57-я минута), Иван Пауревич (65) и Боян Йокич (67). В составе дагестанской команды отличились Хуан Лескано (64) и Владимир Полуяхтов (81).

По итогам 22 туров махачкалинцы с 20 очками расположились на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 31 очком занимает 6-е место.

Следующий матч желто-зеленые проведут на своей арене 17 марта против ленинградского «Тосно».