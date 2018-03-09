В Адыгее при опрокидывании лодки погиб человек, еще двое пропали

Адыгея

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В Адыгее в районе хутора Беляевского на границе с Краснодарским краем во время рыбалки погиб человек, еще двое пропали

По информации Life, две семьи отправились на рыбалку на лодке. В какой-то момент судно перевернулось. Одна женщина смогла спастись, она доплыла до берега и обратилась к медикам.

Всего в лодке находились две женщины и двое мужчин. Спасатели нашли тело одного из мужчин. Поиски еще двух человек продолжаются, передает RT.

В поисках задействованы 40 человек и 10 единиц техники.

Происшествия
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