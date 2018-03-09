В Дагестане сошедшая лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом

Дагестан

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В Тляратинском районе Дагестана сошедшая 9 марта лавина перекрыла дорогу

«В 6 км от селения Тлярата сошла лавина. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом. Дорога закрыта, ведутся аварийно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

В ведомстве отметили, что в результате схода лавины никто не пострадал.

«Интерфакс» передает, что из-за угрозы повторного схода лавины работы по расчистке дороги перенесены на субботу, 10 марта.

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