В Дагестане сошедшая лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом

В Тляратинском районе Дагестана сошедшая 9 марта лавина перекрыла дорогу

«В 6 км от селения Тлярата сошла лавина. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом. Дорога закрыта, ведутся аварийно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

В ведомстве отметили, что в результате схода лавины никто не пострадал.

«Интерфакс» передает, что из-за угрозы повторного схода лавины работы по расчистке дороги перенесены на субботу, 10 марта.