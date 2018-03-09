В Дагестане пройдет первый гастрономический фестиваль Visit Dagestan

Первый международный гастрономический фестиваль Visit Dagestan — 2018 пройдет в республике 24–27 марта

В рамках мероприятия пройдет международный кулинарный чемпионат, состоятся мастер-классы традиционной кулинарии народов Дагестана и мастер-классы ведущих международных судей и экспертов в области кулинарии.

Также в программе — проведение круглого стола «Мировые тенденции развития гастрономического туризма. Перспективы Дагестана», модератором которого выступит Леонид Гелибтерман — член президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) по гастрономическому туризму, президент международного эногастрономического центра.

Оценивать мастерство участников кулинарного чемпионата будут ведущие международные эксперты и судьи в сфере гастрономического туризма и кулинарии: международный кулинарный судья, почетный пожизненный член Worldchefs (WACS) Изток Легат (Словения); основатель синергетической кухни, обладатель звезды Michelin Мишель Ленц; глава национальной гильдии шеф- поваров Александр Филин; эксперт ресторанного сервиса Ирена Изток (Словения); судьи WACS Николай Баратов (Россия) и Алан Паен ( Маврикий); эксперт ресторанного сервиса Мерилин Паен (Маврикий); бренд-шеф сети ресторанов «DonDavid» Давид Исрафилов (Азербайджан); эксперт ресторанного сервиса Мерилин Паен (Маврикий); ; ресторатор, кулинарный эксперт Гаяне Бреиова (Армения, Чехия); президент грузинской кулинарной федерации Левани Кобиашвили.

«Цель фестиваля — продвижение туристского потенциала республики на общероссийский и международный туристский рынок, развитие и продвижение гастрономического туризма и эногастрономического туризма в республике, реализация творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии», — отметили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.