На экс-министра природных ресурсов Кабардино-Балкарии завели уголовное дело

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарской Республике выявили факты превышения должностных полномочий и мошенничества в особо крупном размере

По данным оперативников, в 2015 году министерство природных ресурсов и экологии КБР заключило госконтракт со строительной компанией на выполнение работ по капремонту берегоукрепительного сооружения в пойме реки Баксан.

В апреле 2016-го работы были приостановлены. Бывший министр Хаким Биттиев, зная, что берегоукрепительные работы выполнены не полностью, а их качество не соответствуют требованиям госконтракта, распорядился перечислить деньги в счет оплаты выполненных работ. В итоге ущерб составил 3,7 млн рублей.

В отношении экс-главы министерства природных ресурсов и экологии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). На гендиректора строительной компании завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Министерство внутренних дел РФ Мошенничество Превышение полномочий
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