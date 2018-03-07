Житель Комсомольска-на-Амуре сообщил о бомбе в Краснодаре

Житель Комсомольска-на-Амуре стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте

В дежурную часть полиции позвонил неизвестный и сообщил, что в Краснодаре заложено взрывное устройство. Во время оперативно-разыскных мероприятий полиция нашла 29-летнего комсомольчанина. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Хабаровскому краю.

Задержанных рассказал, что был пьян, когда соврал о заложенной бомбе. Возбуждено уголовное дело.