В Ингушетии в ДТП попал полицейский автомобиль, погиб мужчина

Ингушетия

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В Ингушетии началась служебная проверка после аварии с автомобилем МВД

Авария произошла на трассе «Кавказ» рядом с селом Троицким. По предварительным данным, житель республики на автомобиле ВАЗ-2104 выехал на встречку и столкнулся со служебной автомашиной полицейского ГУ МВД РФ по СКФО и грузовиком. Водитель ВАЗ погиб. Полицейского, ехавшего в служебном автомобиле, доставили в больницу, сообщает «Интерфакс».

Проводится служебная проверка.

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