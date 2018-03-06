В Майкопе проверят все детские сады и вакцинируют их сотрудников

По поручению мэра Майкопа Андрея Гетманова после случая с массовым заболеванием воспитанников и сотрудников детсада № 22 дизентерией в городе проверят все детские сады

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Адыгеи, для этого создана специальная комиссия. В ее состав войдут сотрудники контролирующих органов, медицинские работники, а также — в обязательном порядке — представители родительской общественности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о введении обязательной вакцинации персонала детских садов от острых кишечных инфекций.

Также по инициативе городского комитета по образованию планируется внести изменения в трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждений дошкольного образования, которые находятся в непосредственном контакте с детьми (воспитатели, медицинский персонал, работники пищеблока и другие).

«Таких сотрудников обяжут в случае плохого самочувствия уведомлять заведующих о невыходе на работу и обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Эти меры направлены на то, чтобы исключить любой контакт заболевшего работника с детьми», — отметили в пресс-службе администрации города.

По словам собеседника, в настоящее время устанавливаются лица, виновные в сложившейся ситуации. Все они понесут наказание, в том числе будут приняты кадровые решения.

Как сообщали Юга.ру, заболевание выявили у 23 детей и 23 работников образовательного учреждения. Сейчас детский сад закрыт на карантин, проводится полная дезинфекция помещений и оборудования. По факту заболевания сотрудников и воспитанников детского сада № 22 проводится прокурорская проверка.