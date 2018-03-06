Жителя Адыгеи обвинили в нападении на конвоира

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти

«Молодой человек не подчинился требованиям полицейского выйти из конвойной машины, после чего ударил конвоира ногой в живот», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.