В МТС удивились заявлению ФАС о возбуждении дела из-за внутрисетевого роуминга

Оператор связи МТС прокомментировал возбуждение против компании уголовного дела из-за внутрисетевого роуминга

Как сообщали Юга.ру, накануне Федеральная антимонопольная служба завела дела против МТС и «МегаФона», выявив, что отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга не соответствуют требованиям.

«Мы удивлены заявлением ФАС, потому что МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор», — прокомментировали порталу Юга.ру в МТС.

В компании добавили, что с 28 февраля на большинстве тарифных планов клиенты, которые выезжают за границу домашнего региона, продолжают пользоваться услугами связи по домашним расценкам.

«Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи: если абонент звонит в другой город или принимает междугородний звонок, то он оплачивает это соединение. Это полностью соответствует как закону о связи по сути такого платежа, так и минимальным рыночным условиям по его размеру. При этом, идя навстречу клиентам, мы оставили возможность оптимизировать цены и на эти междугородние звонки, подключив соответствующую опцию», — отметили в пресс-службе МТС.

Оператор заявил, что готов дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации и надеется на конструктивный диалог.

Напомним, 28 февраля МТС начал поэтапную отмену внутрисетевого роуминга, введя на нескольких тарифных планах новые цены на звонки, СМС и интернет за пределами домашнего региона. До середины года МТС проведет еще несколько этапов по снижению цен в поездках. К июлю планируется завершить перевод всех тарифов.