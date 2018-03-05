ФАС возбудила уголовные дела против МТС и «МегаФона» из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба установила, что отчеты операторов связи МТС и «МегаФон» об отмене внутрисетевого роуминга не соответствуют требованиям предупреждений

ФАС провела проверку операторов «большой тройки» и установила, что стоимость входящих и исходящих междугородних звонков необоснованно завышена, а введение ежесуточной платы за пределами домашнего региона — необоснованно. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года ФАС предписала сотовым операторам в течение месяца изменить стоимость услуг в поездках. К назначенному сроку никто из операторов не отменил внутрисетевой роуминг. «МегаФон» ответил, что это невозможно сделать в такой короткий период. После этого операторам дали четыре месяца на отмену роуминга. 28 февраля в МТС начали поэтапную отмену внутрисетевого роуминга.

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что 23 января МТС было направлено разъяснение о недопустимости ухудшения положения потребителей.

«МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки из дома на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — подчеркнул Голомолзин.

Из-за того, что предупреждения не были исполнены, ФАС решила возбудить уголовные дела против МТС и «МегаФона» о нарушении антимонопольного законодательства.

«По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства», — заключил замглавы ФАС.