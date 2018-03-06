В Дагестане назначили и.о. главы Дербентского района

Сеидмагомед Бабаев назначен исполняющим обязанности главы Дербентского района после заключения под домашний арест Магомеда Джелилова

Как сообщали Юга.ру, 2 марта в администрации района и в доме Магомеда Джелилова провели обыски, после чего в его отношении возбудили уголовное дело. 4 марта Джелилова отстранили от должности и отправили под домашний арест.