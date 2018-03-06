В Дагестане назначили и.о. главы Дербентского района

Дагестан

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Сеидмагомед Бабаев назначен исполняющим обязанности главы Дербентского района после заключения под домашний арест Магомеда Джелилова

Ранее Бабаев был заместителем Джелилова по вопросам сельского хозяйства и финансов.

Сеидмагомед Бабаев приступит к исполнению обязанностей главы Дербентского района 6 марта, передает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, 2 марта в администрации района и в доме Магомеда Джелилова провели обыски, после чего в его отношении возбудили уголовное дело. 4 марта Джелилова отстранили от должности и отправили под домашний арест.

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