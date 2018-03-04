Главу Дербентского района отстранили от должности и отправили под домашний арест

Дагестан

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Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов 4 марта был помещен под домашний арест

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России с своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что Джелилов по решению суда отстранен от занимаемой должности.

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Как сообщали Юга.ру, 9 февраля СМИ написали о задержании Магомеда Джелилова и его брата Зульфитдина Джелилова, который руководит Дербентским лесничеством. В этот же день пресс-служба районной администрации дала опровержение.

2 марта в администрации района и в доме Магомеда Джелилова провели обыски, после чего в его отношении возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в 2015 году Джелилов незаконно подписал постановления о предоставлении двум гражданам в собственность участков земли площадью по 1 га каждому, чем причинил району ущерб на сумму около 2,2 млн рублей.

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