Генпрокуратура проведет проверку о допинге у россиян на Играх-2018

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Генеральная прокуратура РФ намерена провести проверку по факту обнаружения положительных допинг-проб у двух российских атлетов на Олимпиаде-2018

Как сообщали Юга.ру, на играх в Пхенчхане в приеме допинга были обвинены керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.  

«Генпрокуратура проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга спортсменами, вошедшими в олимпийскую сборную России, а также сопутствующие этому обстоятельства», — цитирует «Интерфакс» представителя надзорного ведомства.

Напомним, Крушельницкого, выступавшего в дабл-миксте в паре с супругой Анастасией Брызгаловой, лишили бронзовой медали Игр в Пхенчхане за обнаруженный в крови мельдоний, сам спортсмен категорически отрицает факты употребления запрещенных препаратов.

Результаты Сергеевой, в пробе которой был найден запрещенный препарат триметазидин, были аннулированы — она стала 12-й в соревновании двоек.

Допинг Олимпиада в Пхенчхане Прокуратура

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