«Ростелеком» назначил нового директора по информационным технологиям в ЮФО и СКФО

Егор Насыров занял пост директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

Насыров займется развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов компании на юге России.

Егор Насыров рассказал, что в новой должности планирует усилить ИТ-команду и применить свои знания и опыт для достижения задач цифровизации, которые стоят перед организацией, передает пресс-служба «Ростелекома».

«Направление информационных технологий приобретает ключевое значение в процессе трансформации "Ростелекома" в провайдера цифровых сервисов и реализации федеральной программы "Цифровая экономика". Уверен, что опыт и экспертиза Егора в IT-сфере позволят нам добиться высоких результатов в разработке и интеграции цифровых решений», — отметил вице-президент — директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Егор Насыров родился в 1981 году в городе Рубцовске Алтайского края. В 2005 году окончил Механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета по специальности «прикладная математика и информатика».

Имеет 17-летний стаж работы в сфере ИТ, из которых 13 лет занимал управленческие должности в Новосибирском муниципальном банке, АКБ «Номос-Банк», банке «ФК Открытие» и других. С марта 2018 года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.