В ДТП на Ставрополье три человека погибли и пять пострадали

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края вечером 2 марта произошло смертельное ДТП

На автодороге Пятигорск — Георгиевск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Погибли два человека из «шестерки» и один из «четверки». В районную больницу Пятигорска доставили троих взрослых с ранениями, еще двоих пострадавших, включая трехлетнего ребенка, госпитализировали в больницу Георгиевска, пишет «Российская газета».

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