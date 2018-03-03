В ДТП на Ставрополье три человека погибли и пять пострадали

В Предгорном районе Ставропольского края вечером 2 марта произошло смертельное ДТП

На автодороге Пятигорск — Георгиевск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Погибли два человека из «шестерки» и один из «четверки». В районную больницу Пятигорска доставили троих взрослых с ранениями, еще двоих пострадавших, включая трехлетнего ребенка, госпитализировали в больницу Георгиевска, пишет «Российская газета».