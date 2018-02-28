В Назрани на полицейского завели дело после драки с мужчиной
В Назрани возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, избившего мужчину
По данным следствия, 21 января сотрудник полиции и его брат были на улице Ленина в Сунже. На почве ранее возникших неприязненных отношений они избили местного жителя. Они нанесли ему травмы, квалифицирующиеся как причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.
Расследование уголовного дела продолжается.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.