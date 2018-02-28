В Назрани на полицейского завели дело после драки с мужчиной

В Назрани возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, избившего мужчину

По данным следствия, 21 января сотрудник полиции и его брат были на улице Ленина в Сунже. На почве ранее возникших неприязненных отношений они избили местного жителя. Они нанесли ему травмы, квалифицирующиеся как причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.

Расследование уголовного дела продолжается.