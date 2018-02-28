Кубань, Ставрополье и Ингушетия вошли в список регионов РФ с лучшим хлебом
Роскачество провело масштабное исследование 117 марок нарезных батонов в регионах России и назвало лидеров по качеству хлеба
Итоги четырех этапов исследования показали, что хлеб высшего качества пекут в Воронежской, Владимирской, Челябинской, Тверской и Тамбовской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Ингушетии.
Специалисты проверили образцы на безопасность — содержание пестицидов, фосфатов, опасных микроорганизмов, возбудителей картофельной болезни, а также изучили потребительские свойства изделий, передает РБК.
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Анализ выявил нарушения у производителей батонов из Тюменской области под торговыми марками «Абсолют», где неверно указали массу нетто, и «Тюменский хлебокомбинат», в продуктах которого массовая доля жира на 8% ниже, чем указано в ГОСТе.
По данным анализа Роскачества, 12 из 65 образцов, исследованных в Центральном федеральном округе, не соответствуют требованиям качества. Батоны, произведенные в Москве и Московской области, оказались худшего качества, чем испеченные за пределами столичного региона. Чаще всего производители экономили на жирах и добавляли недостаточно масла или маргарина.
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