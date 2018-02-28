Кубань, Ставрополье и Ингушетия вошли в список регионов РФ с лучшим хлебом

Роскачество провело масштабное исследование 117 марок нарезных батонов в регионах России и назвало лидеров по качеству хлеба

Итоги четырех этапов исследования показали, что хлеб высшего качества пекут в Воронежской, Владимирской, Челябинской, Тверской и Тамбовской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Ингушетии.

Специалисты проверили образцы на безопасность — содержание пестицидов, фосфатов, опасных микроорганизмов, возбудителей картофельной болезни, а также изучили потребительские свойства изделий, передает РБК.