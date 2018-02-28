В Нальчике ребенок убежал из детского сада и попал под машину

Кабардино-Балкария

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В Нальчике четырехлетний мальчик попал под автомобиль и получил травмы

Авария произошла, когда мужчина забирал своих внуков из детского сада. Пока один из мальчиков одевался, второй убежал и вышел на улицу Суворова.

По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-21099 рядом с детским садом сбил мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. После происшествия водитель доставил ребенка в больницу. Его состояние оценили как стабильно тяжелое, сообщает РИА «Новости».

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