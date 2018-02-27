В Ингушетии мужчину оштрафовали за то, что он возил женщину в багажнике автомобиля

Ингушетия

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В Сунже суд вынес приговор местному жителю, его обвинили в незаконном лишении свободы и нарушении ПДД

В суде установили, что 26 ноября 2017 года около 21:00 мужчина был на окраине Сунжи. Угрожая 49-летней женщине молотком, он запихнул ее в багажник своего автомобиля. Женщину освободили полицейские, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.

Обвиняемому назначили три года лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. рублей

Полиция Следственный комитет
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