Куратора краснодарской «Типографии» номинировали на премию «Инновация»

Куратор краснодарского КЦ «Типография» Елена Ищенко стала номинантом государственной премии в области современного искусства «Инновация»

Шорт-лист категории «Куратор года» появился 27 февраля на официальном сайте премии. Ищенко вместе с Антониной Трубицыной курировала групповую выставку «Между усталостью: к новым формам жизни» (4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Екатеринбург).

В этой же категории представлены Анна Зайцева за выставку Игоря Мухина «Альтернативная культура 80-х» (Мультимедиа Арт Музей, Москва), Екатерина Иноземцева за выставку Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» (Музей современного искусства «Гараж», Москва), Карен Саркисов и Мария Крамар за «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Московский музей современного искусства совместно с фондом V-A-C, Москва), Алиса Савицкая, Валентин Дьяконов, Алексей Корси и Анастасия Полозова за проект «Простые чувства» («Арсенал», Нижний Новгород).

Как писали Юга.ру, художественный критик и соосновательница независимого журнала о современном искусстве России aroundart Елена Ищенко 8 ноября 2017 года стала официальным первым куратором краснодарского КЦ «Типография».