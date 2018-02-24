В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который 23 года находился в розыске

В одном из сел Кабардино-Балкарии нашли мужчину, который считался умершим

При проверке документов выяснилось, что паспорт 45-летнего мужчины был поддельным Дактилоскопическая экспертиза показала, что в 1993 году он был осужден Тамбовским областным судом к 15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений. Через два года арестант сбежал из колонии и в одном из городов на севере страны обзавелся поддельным паспортом.

«В 2008 году за совершение убийства мужчина был снова осужден уже под другим именем. В 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в Кабардино-Балкарию. В настоящее время задержанный мужчина подтвердил свою настоящую личность», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

За время отсутствия мужчины по заявлению родственников суд признал его умершим. Возбуждено уголовное дело. Из-за совершенного в прошлом побега задержанному предстоит отбыть оставшийся срок.