В России отмечают День защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества — в 2018 году со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) исполнилось сто лет. Официальным праздником этот день также является в Беларуси и Кыргызстане

Праздничные мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут сегодня по всей стране и во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил России, в том числе расположенных за рубежом. Особые торжества пройдут в Крыму — в Севастополе в этот отметят также День народной воли в честь событий 23 февраля 2014 года, когда на площади Нахимова собрался многотысячный митинг, положивший начало «русской весне» и воссоединению Севастополя и Крыма с Россией.

В Советском Союзе праздник отмечался в честь Советской Армии и Военно-Морского Флота. Однако официального документа, учреждавшего 23 февраля официальным праздником, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). Особую значимость День Красной Армии приобрел в годы Великой Отечественной войны, когда он символизировал связь воинских традиций и славу русского оружия.

Версий, почему была избрана именно эта дата, несколько. По одной из основных, 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой красноармейцы остановили наступление немецких войск. Еще по одной — опубликованное накануне даты воззвание «Социалистическое Отечество в опасности!», посвященное вторжению австрийских, германских и турецких войск.

Отмечать 23 февраля как День защитников Отечества было предписано в принятом в 1995 году Федеральном законе «О днях воинской славы (победных днях) России». С 2004 года 23 февраля имеет статус нерабочего дня.

В Минобороны РФ сообщили, что в преддверии праздника на сайте ведомства опубликовали исторические документы, посвященные значимым событиям истории вооруженных сил. Среди них — проект декрета Совета народных комиссаров от января 1918 года о создании Красной Армии, приказ начальника штаба 1-го Белорусского фронта об ознакомлении начальствующего состава фронтовых соединений и частей с макетом города Берлина и его окрестностей в марте 1945 года, на котором проводилось планирование операции, донесение штаба 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Георгия Жукова от 30 апреля 1945 года о боях за район Рейхстага и другие.