Минобороны выдало офицерам телефоны за 115 тыс. рублей

Министерство обороны выдало офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад защищенные смартфоны российского производства

По данным ведомства, аппараты М-663С «Атлас» позволят эффективнее управлять войсками. Операционная система телефонов и их аппаратная часть произведены в России. Стоимость одного аппарата — 115 тыс. рублей, сообщает RT.

У устройства металлопластиковый корпус и противоударная накладка. Телефон может работать под водой и в экстремальных температурах. Собираются аппараты вручную, их выпуск в год строго ограничен. Военнослужащие могут пользоваться каналами связи не только в пунктах постоянной дислокации, но и на учениях, в командировках и за границей.