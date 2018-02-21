Фристайлист Ридзик завоевал третье место в ски-кроссе на ОИ в Пхенчхане

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Российский фристайлист Сергей Ридзик взял бронзу в дисциплине ски-кросс на Олимпийских играх в Пхенчхане

Первое место занял Брэйди Леман, второе — швейцарец Марк Бишофбергер. Награда Ридзика стала 12-м призом российских атлетов на Олимпиаде, сообщает RT.

Ранее Ридзик стал вторым в квалификации ски-кросса на Олимпиаде в Пхенчхане.

Олимпиада в Пхенчхане Фристайл

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