В России предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать новое министерство

Чернышов направил в правительство письмо, где предлагает создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. По его мнению, сегодняшние технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно задействовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, спорте и психологии. Депутат отметил, что рынок виртуальной реальности становится одним из самых перспективных в мире. Создание министерства поможет России стать передовой страной и совершить прорыв.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень… Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — цитирует Чернышова RT.

Он заявил, что министерство поможет в цифровизации России, а это приведет к развитию экономики и укреплению благосостояния.