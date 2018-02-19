«Ъ»: Дерипаска покинет пост президента En+ и «Русал»

Краснодарский край, Вся Россия

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Миллиардер Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента своих компаний «Русал» и En+ Group

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При этом бизнесмен останется в советах директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к акционерам «Русала». По данным газеты, Дерипаска покидает кресло президента компаний, чтобы развивать группу ГАЗ и стратегическое партнерство с компанией Volkswagen.

Ожидается, что президентами En+ и «Русала» станут их генеральные директоры — Максим Соков и Владислав Соловьев. Источники «Коммерсанта» подчеркивают, что у Дерипаски нет необходимости возглавлять компании.

Источники «Коммерсанта» в числе возможных причин такого решения Дерипаски называют попадание в «кремлевский список» минфина США. Конфликт миллиардера с Владимиром Потаниным из-за акций «Норильского никеля» в числе возможных причин не называют. 

Олег Дерипаска Усть-Лабинский район
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