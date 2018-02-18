Российский фристайлист Буров выиграл бронзу Олимпиады в воздушной акробатике

Вся Россия

Распечатать

Россиянин Илья Буров 18 февраля стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в воздушной акробатике

В основном финале 26-летний фристайлист набрал 122,17 балла.

Лучший результат показал украинец Александр Абраменко, на счету которого 128,51 балла. Серебро досталось китайцу Цзя Цзунъяну, у которого 128,05 балла. До выступления фристайлиста из Китая претендентом на медаль был россиянин Павел Кротов, но по итогам основного финала он заработал 103,17 балла и четвертым.

Всего в активе олимпийских атлетов из России 11 наград — 3 серебряных медали и 8 бронзовых. Для сборной Украины это золото стало первым на Олимпиаде.

Олимпиада в Пхенчхане Фристайл

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Галицкий снова сыграл в шахматы с воспитанниками Академии ФК «Краснодар». Один из них обыграл его
Причиной взрыва автобуса в Дебальцеве стала граната в рюкзаке школьника. Жертва и пострадавшие - дети
В Сочи с начала года суды заморозили 64 объекта незаконного строительства
В Краснодаре пройдет бизнес-пикник для малого и среднего бизнеса
Житель Ростова попал под следствие за объявление о продаже рогов сайгаков
На Кубани объявили штормовое предупреждение

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале