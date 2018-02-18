Российский фристайлист Буров выиграл бронзу Олимпиады в воздушной акробатике
Россиянин Илья Буров 18 февраля стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в воздушной акробатике
В основном финале 26-летний фристайлист набрал 122,17 балла.
Лучший результат показал украинец Александр Абраменко, на счету которого 128,51 балла. Серебро досталось китайцу Цзя Цзунъяну, у которого 128,05 балла. До выступления фристайлиста из Китая претендентом на медаль был россиянин Павел Кротов, но по итогам основного финала он заработал 103,17 балла и четвертым.
Всего в активе олимпийских атлетов из России 11 наград — 3 серебряных медали и 8 бронзовых. Для сборной Украины это золото стало первым на Олимпиаде.
Пьедестал почета в лыжной акробатике. Слева направо: Цзя Цзуньин (Китай, серебро), олимпийский чемпион Александр Абраменко (Украина), Илья Буров. LIVE https://t.co/V6Xk5PAqJu pic.twitter.com/fbSRuWuLVi— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 18, 2018
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