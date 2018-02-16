Forbes признал Дурова долларовым миллиардером

Российский журнал Forbes впервые признал 33‑летнего основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером

Издание предварительно оценивает его состояние — $1,7 млрд. При этом Telegram «даже по самым консервативным оценкам» стоит более $1 млрд.

Впервые Дуров попал в список богатейших бизнесменов России от Forbes в феврале 2016 года. Тогда аналитики издания оценили его состояние в $600 млн. В 2017 году Forbes оценивал состояние Дурова в $950 млн (100-е место среди российских бизнесменов).

Дуров запустил социальную сеть «ВКонтакте» в 2006 году. Он был ее генеральным директором, пока его не уволили в апреле 2014 года. Незадолго до этого Дуров вышел из состава акционеров компании, продав свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Сейчас единственным акционером соцсети является Mail.ru Group Алишера Усманова.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году. В в феврале 2016-го Дуров сообщил, что число пользователей мессенджера превысило 100 миллионов.

После ухода из «ВКонтакте» Дуров уехал из России и сейчас живет в Дубае.

В январе стало известно, что Telegram готовится к ICO. Дуров не подтверждает и не опровергает эту информацию.