Французы пытались устроить договорной забег конькобежцев на Олимпиаде в Сочи
Один из тренеров сборной Франции по конькобежному спорту голландец Джиллер Анема пытался организовать договорной забег в командной гонке на Олимпийских играх — 2014
Эта история получила огласку накануне сегодняшнего забега на 1000 метров на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Как пишет голландская газета Volkskrant, тогда, на Играх-2014, главными фаворитами турнира были спортсмены из Нидерландов, с которыми Анема и пытался заключить сделку. Один из лидеров французской команды страдал от заболевания щитовидной железы, и тренер опасался, что если французская сборная покажет на Играх плохие результаты, ее финансирование будет урезано.
Анема обратился к тренеру сборной Нидерландов Ари Купсу, попросив его, чтобы голландцы не бежали слишком быстро и позволили французам «не потерять лицо». Взамен он гарантировал, что если кто-то из голландских конькобежцев неожиданно упадет, то француз Алексис Контен также упадет, чтобы голландская команда в любом случае выиграла.
Глава олимпийской делегации сборной Нидерландов, на тот момент Мориц Хендрикс, отклонил данное предложение. Олимпийский комитет Нидерландов выписал Анеме официальное предупреждение за попытку организовать договорной забег на Олимпиаде. А Ари Купс заявил в письме, что подобные обращения категорически противоречат принципам олимпийского движения.
В итоге голландцы выиграли тот четвертьфинальный забег с большим преимуществом, которое составило восемь с лишним секунд. Это был самый большой отрыв среди всех четвертьфинальных пар на дистанции 1000 метров в Сочи.
Международный союз конькобежцев обратился к НОК Нидерландов за дополнительной информацией по этому делу. МОК пока не прокомментировал ситуацию, пишет «Чемпионат.com».
Издание предполагает, что об этом случае стало известно именно сейчас, так как документы могил попасть в руки конкурентам фаворита сегодняшнего забега — голландца Йоррита Бергсма, которого тренирует Анема. В итоге Бергсма проиграл золото канадцу Теду-Яну Блумена.
Bergsma geeft 'kamp-Kramer' de schuld van alle commotie rond coach Jillert Anema. https://t.co/XVOd0rbVlX "Vier jaar terug gebeurde er ook al iets. Toen kwam opeens het bericht dat Bob de Jong en ik ruzie zouden hebben." pic.twitter.com/U24jHdmx4T— Dagblad Metro (@Metro) February 15, 2018
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