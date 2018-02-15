Французы пытались устроить договорной забег конькобежцев на Олимпиаде в Сочи

Один из тренеров сборной Франции по конькобежному спорту голландец Джиллер Анема пытался организовать договорной забег в командной гонке на Олимпийских играх — 2014

Эта история получила огласку накануне сегодняшнего забега на 1000 метров на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Как пишет голландская газета Volkskrant, тогда, на Играх-2014, главными фаворитами турнира были спортсмены из Нидерландов, с которыми Анема и пытался заключить сделку. Один из лидеров французской команды страдал от заболевания щитовидной железы, и тренер опасался, что если французская сборная покажет на Играх плохие результаты, ее финансирование будет урезано.

Анема обратился к тренеру сборной Нидерландов Ари Купсу, попросив его, чтобы голландцы не бежали слишком быстро и позволили французам «не потерять лицо». Взамен он гарантировал, что если кто-то из голландских конькобежцев неожиданно упадет, то француз Алексис Контен также упадет, чтобы голландская команда в любом случае выиграла.

Глава олимпийской делегации сборной Нидерландов, на тот момент Мориц Хендрикс, отклонил данное предложение. Олимпийский комитет Нидерландов выписал Анеме официальное предупреждение за попытку организовать договорной забег на Олимпиаде. А Ари Купс заявил в письме, что подобные обращения категорически противоречат принципам олимпийского движения.

В итоге голландцы выиграли тот четвертьфинальный забег с большим преимуществом, которое составило восемь с лишним секунд. Это был самый большой отрыв среди всех четвертьфинальных пар на дистанции 1000 метров в Сочи.

Международный союз конькобежцев обратился к НОК Нидерландов за дополнительной информацией по этому делу. МОК пока не прокомментировал ситуацию, пишет «Чемпионат.com».

Издание предполагает, что об этом случае стало известно именно сейчас, так как документы могил попасть в руки конкурентам фаворита сегодняшнего забега — голландца Йоррита Бергсма, которого тренирует Анема. В итоге Бергсма проиграл золото канадцу Теду-Яну Блумена.