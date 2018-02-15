Путин: Нынешнее поколение казаков с уважением относится к своему культурному наследию

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям I Большого круга российского казачества

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Форум проходит 15 февраля в храме Христа Спасителя. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. В обращении глава государства отметил, что в истории российского казачества есть «немало славных страниц и ярких, незабываемых имен», а казаки столетиями служили Отечеству и героически сражались за его свободу и независимость.

«Важно, что нынешнее поколение казаков с уважением относится к этому уникальному историческому, культурному, духовному наследию, стремится активно участвовать в жизни страны и общества», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участникам форума предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с консолидацией российского казачества, упрочением его взаимодействия с государством, церковью и институтами гражданского общества.

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Первый Большой круг российского казачества соберет более 1,5 тыс. казаков, священников и представителей государственной власти. На нем планируется обсудить реализацию стратегии государственной политики в отношении казачества до 2020 года, взаимодействие Русской православной церкви с казачеством и вопросы консолидации казачества.

Владимир Путин Казачество
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