Краснодарский журналист нашел публикации Саши Соколова в «Новороссийском рабочем». Но среди них нет рассказа, считающегося литературным дебютом писателя

Журналист Владимир Бегунов разыскал статьи писателя Саши Соколова, написанные для газеты «Новороссийский рабочий» в 1967 году. Однако среди них нет рассказа «За молоком», считающегося литературным дебютом писателя

Материал Бегунова, как и статьи Соколова, был также опубликован в «Новороссийском рабочем». Журналист подробно останавливается на очерке Соколова от 23 июля 1967 года — «С детства море рисовал». В нем рассказывается о ныне покойном новороссийском живописце Викторе Лопатко. Бегунов отмечает, что повествование о художнике-самоучке, влюбленном в море, «постепенно превращается в эссе об искусстве, здесь чувствуется уже будущий Соколов, ломающий слова и строящий свою лексику со своей логикой»:



«Иногда кажется, что у слов "искать" и "искусство" — общий корень. Если не грамматический, то смысловой. Рыбаки — тоже люди творчества, потому что они ищут. Они ищут рыбу, художник ищет нужный цвет, врач ищет верный диагноз, поэт ищет слово...».

Корреспонденту Юга.ру Бегунов рассказал, что всего у Соколова в «Новороссийском рабочем» вышло 12–15 статей. «Практически все — официоз, за исключением этого финального очерка про художника. Соколов был тогда студентом факультета журналистики МГУ. Видимо, совместил летнюю поездку на море с производственной практикой.

Сначала я хотел выложить все статьи в свободный доступ. Но потом посоветовался с адвокатом. Оказалось, что цитировать статьи мы можем, но полностью перепечатывать — только с его разрешения».

Также Бегунов отметил, что рассказа «За молоком», считающегося художественным дебютом Соколова, он в «Новороссийском рабочем» не нашел.