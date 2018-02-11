Представители сочинской школы заняли третье место на командном турнире спортивных пар в Пхенчхане

Представители Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта города Сочи Александр Энберт и Наталья Забияко стали третьими в соревнованиях спортивных пар в командном турнире на Олимпиаде в Южной Корее

Энберт и Забияко заработали 133,28 балла, уступив канадцам Эрику Редфорду и Меган Дюамель (148,51 балла), а также итальянцам Орнджею Готареку и Валентине Маркеи (138,44). За три оставшиеся дисциплины командного турнира Россия занимает второе место. Канада опережает выступающих под нейтральным флагом россиян на 6 очков.

Родившаяся в 1994 году Наталья Забияко до 2014 года выступала за сборную родной Эстонии, но в апреле 2014 года приняла решение переехать в Москву и стала тренироваться в группе Нины Мозер. Александр Энберт (1989 года рождения) стал ее партнером перед сезоном 2015/16. В текущем сезоне они стали четвертыми на этапах Гран-при в Канаде и США, а на чемпионате России второй год подряд выиграли бронзу.

На Олимпийских играх в Пхенчхане не смогли выступить чемпионы Игр в Сочи 2014 года в командном турнире Ксения Столбова и Федор Климов: Международный олимпийский комитет не выдал Столбовой индивидуальное приглашение на игры.

Как ранее сообщали Юга.ру, 11 февраля российская фигуристка Евгения Медведева победила в короткой программе командных соревнований и поставила мировой рекорд.