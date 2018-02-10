Россия уступила Испании в матче ЧЕ по регби в Краснодаре
Сборная России по регби уступила команде Испании в матче чемпионата Европы, прошедшего в Краснодаре
Встреча прошла на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 13:20 в пользу испанцев.
За российскую сборную выступали два игрока РК «Кубань»– Магомед Давудов и Тагир Гаджиев.
Чемпионат Европы по регби— Russian Rugby (@RugbyRussia) February 10, 2018
Россия - @ferugby - 13:20 (10:15)
Результативные действия сборной России: попытка - Герасимов; реализация - Кушнарев; штрафные - Кушнарев (2); #RugbyBears pic.twitter.com/XMW6OT0OFc
Как сообщали Юга.ру, всего в Краснодаре пройдут три матча ЧЕ. 17 февраля россияне сразятся с бельгийцами, а 10 марта — со сборной Грузии. По итогам домашних матчей Евро-2018 определится сборная, которая получит путевку на Кубок мира — 2019.
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