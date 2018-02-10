Россия уступила Испании в матче ЧЕ по регби в Краснодаре

Сборная России по регби уступила команде Испании в матче чемпионата Европы, прошедшего в Краснодаре

Встреча прошла на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 13:20 в пользу испанцев. За российскую сборную выступали два игрока РК «Кубань»– Магомед Давудов и Тагир Гаджиев.

Чемпионат Европы по регби



Россия - @ferugby - 13:20 (10:15)



Результативные действия сборной России: попытка - Герасимов; реализация - Кушнарев; штрафные - Кушнарев (2); #RugbyBears pic.twitter.com/XMW6OT0OFc — Russian Rugby (@RugbyRussia) February 10, 2018