В России вырос размер ежемесячных соцвыплат льготникам

В России с 1 февраля стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников проиндексируют на 2,5%

Соцвыплата составит 1 тыс. 75 рублей 19 копеек в месяц, передает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Федеральные льготники, у которых есть право на получение набора социальных услуг, могут выбрать, получать их в финансовом эквиваленте или в натуральной форме. По закону набор соцуслуг может быть заменен деньгами полностью или частично.

В набор соцуслуг входит обеспечение медикаментами — 828 рублей, путевка на санаторно-курортное лечение — 128 рублей, бесплатный проезд в пригородном ж/д транспорте, а также в междугороднем транспорте на место лечения и обратно — 118 рублей.

Сейчас ежемесячные денежные выплаты получают более 15,4 млн федеральных льготников, среди них инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие. Пенсионный фонд планирует потратить на выплаты 450,6 млрд рублей.