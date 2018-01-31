ФАС уличила авиакомпании во вмешательстве в системы бронирования

Федеральная антимонопольная служба РФ по итогам проверки ценообразования в электронных системах бронирования авиабилетов установила, что цены на них устанавливаются вручную

Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев на «правительственном часе» в Совете Федерации. По его словам, вмешательство в алгоритмы программного обеспечения авиакомпаний могло стать причиной необоснованного роста цен на авиабилеты.

«Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот», — цитирует Артемьева «Интерфакс».

«С ума сошел этот робот что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени», — добавил глава ФАС.

Он заявил, что ведомство будет пытаться вместе с самими компаниями «пока в мягком варианте» изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства.

«Ведомости» пишут, что ценообразованием в авиакомпаниях занимаются системы управления доходами (Revenue Management), задача которых — обеспечить перевозчику максимальный доход с каждого рейса. Опираясь на данные о спросе на конкретное направление (зависит от дня недели, времени года, наличия крупных событий и других факторов), Revenue Management устанавливает наиболее выгодные для компании тарифы.

При этом дорогие тарифы в высокий сезон необходимы для компенсации убытков авиакомпаний в низкий сезон, так как спрос в низкий и высокий сезон в России может отличаться в десять раз. В классической структуре тарифов 70% билетов продаются ниже себестоимости, 10% — по себестоимости и только 20% — выше себестоимости, пояснил источник издания в авиакомпании.