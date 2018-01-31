Россияне 31 января смогут увидеть затмение, суперлуние и полнолуние

Жители России 31 января смогут одновременно увидеть затмение, суперлуние и полнолуние

При хороших погодных условиях эти явления можно будет полностью или частично наблюдать 31 января 2018 года с 14:48 до 18:11 на всей территории страны.

В последний раз астрономы зафиксировали сочетание трех небесных явлений в 1866 году. В пиковой фазе Луна приобретет красный или коричневатый оттенок. Лучше всего затмение будет видно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает RT.

«Затмение будет развиваться с 13:50 до 19:10, его полная фаза продлится в 15:51–17:08, а увидеть его можно будет практически на всей территории России, а также в Африке, Австралии, Новой Зеландии при условии хорошей погоды», — рассказал ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Начала затмения не будет видно в Европейской части России, так как на этой территории Луна не успеет взойти.

Всего в 2018 году будет пять затмений. 27 июля произойдет самое продолжительное за 100 лет полное лунное затмение.