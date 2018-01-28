«Росбалт»: Задержан глава Службы экономической безопасности ФСБ по Краснодарскому краю
По данным СМИ, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника Службы экономической безопасности УФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова
Агентство «Росбалт» со ссылкой на свои источники сообщает, что Мельников подозревается в крупном мошенничестве — сотрудник ФСБ требовал деньги от руководителей компаний, получивших крупные кредиты и не возвращавших их.
Собеседник «Росбалта» утверждает, что ранее руководство Россельхозбанка инициировало доследственные проверки и уголовные дела в отношении компаний и бизнесменов в разных регионах, которые получили крупные кредиты и не вернули деньги. Таких проверок и дел было много в Краснодарском крае.
Одним из бизнесменов был глава холдинга «Синее море» Юрий Исаев. Два года назад следователь УФСБ Дмитрий Гнатив возбудил против него дело о хищении кредитов на 1 млрд рублей, но обвинения бизнесмену предъявили не по ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), а по «мягкой» ст. 176 (незаконное получение кредита). Как пишет «Росбалт», предприниматель утверждал, что смягчить предъявленные обвинения удалось благодаря даче 90 млн руб. взятки сотрудникам УФСБ. В итоге Исаева приговорили к двум годам условно и сразу амнистировали, но после жалобы Россельхозбанка бизнесмен получил два года колонии-поселения и освободился условно-досрочно.
В 2017 году Россельхозбанк добился нового расследования в отношении руководства «Синего моря». Исаев встретился со следователем Гнативым, который обещал решить проблему за 30 млн рублей с помощью Дениса Мельникова. Бизнесмен согласился заплатить, но затем обратился в ФСБ. В итоге задержали адвоката бизнесмена Владислава Оленского, следователя Гнатива и позже — главу Службы экономической безопасности ФСБ по краю Дениса Мельникова, утверждает «Росбалт».
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