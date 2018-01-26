Гордон сняла свою кандидатуру с выборов, так как не хочет «быть участником фарса». В ЦИК потребовали объяснить эти слова

Выдвинутая на выборы президента России певица, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление о своем отказе баллотироваться в президенты РФ

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции, передает ТАСС.

Она заявила, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. По ее словам, собрано 105 тыс. подписей.

26 января Гордон подписала в ЦИК заявление о своем отказе баллотироваться в президенты, сообщает «Интерфакс».

Глава ЦИК Элла Памфилова позже заявила, что рассчитывает, что Гордон объяснит, что означают ее слова о «фарсе и шоу».