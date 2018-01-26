Гордон сняла свою кандидатуру с выборов, так как не хочет «быть участником фарса». В ЦИК потребовали объяснить эти слова
Выдвинутая на выборы президента России певица, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление о своем отказе баллотироваться в президенты РФ
«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции, передает ТАСС.
Она заявила, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. По ее словам, собрано 105 тыс. подписей.
26 января Гордон подписала в ЦИК заявление о своем отказе баллотироваться в президенты, сообщает «Интерфакс».
Глава ЦИК Элла Памфилова позже заявила, что рассчитывает, что Гордон объяснит, что означают ее слова о «фарсе и шоу».
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«Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу. Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Как сообщали Юга.ру, Гордон заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ в конце октября. На сайте ее предвыборной кампании gordonzabab.ru (сейчас там стоит редирект на gogordon.ru) говорилось, что «основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере». Ее кандидатура была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.
На сегодняшний день в избирательной кампании на принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца (Владимир Путин и депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов.) и 12 представителей партий (Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт») и Михаил Козлов (Партия социальной защиты).
Выборы президента России состоятся 18 марта.
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