ЦИК заявил о рекордном числе женщин, решивших баллотироваться в президенты

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что президентская кампания 2018 года стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться в президенты

«Вообще эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин — молодых, активных, привлекательных, — мне кажется, тоже установлен рекорд. Многие пришли в ЦИК и добились, чтобы их группы поддержки были зарегистрированы, и сейчас собирают подписи. Достаточно успешно работают женщины», — заявила Гришина RT.

Для участия в выборах зарегистрировали двух кандидатов, еще 13 собирают подписи, среди них: Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Гришина сказала, что такое число женщин, решивших участвовать в выборах, — это общемировая тенденция.

«И женщины видят, что не всегда мужчины решают те проблемы, которые они считают общими, так, как это могли бы сделать женщины», — заключила секретарь Центризбиркома.