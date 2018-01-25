Россельхознадзор: В Россию ввозят украинский сыр под видом продуктов из других стран

Ежегодно в Россию поставляют 150–300 тыс. тонн сыроподобных продуктов, сделанных из растительных жиров и выдаваемых за молочный сыр

Об этом рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, до 25% сыров на российском рынке могут быть произведены на Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года. В Россельхознадзоре считают, что украинская продукция переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом товара из Македонии и Ирана.

Осенью 2017 года через пункт пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией Россельхознадзор зафиксировал провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. Ветеринарные службы этих стран утверждают, что не отправляли такую продукцию в Россию или Белоруссию, передает РБК.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в декабре отправил заместителю руководителя Минэкономразвития Савве Шипову письмо, в котором говорится, что украинский сыр или белково-жировой продукт, вероятно, пытаются легализовать через Белоруссию, а именно через компанию «Белтаможсервис». Отмечается, что эти продукты небезопасны и низкокачественны.

За 11 месяцев 2017 года в России выпустили 423,6 тыс. тонн молочного сыра всех видов, этот показатель за год почти не изменился. При этом производство сырных продуктов выросло на 35% и составило 179,9 тыс. тонн.