В России предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей

Молодежный парламент при Госдуме выступил с инициативой отменить первоначальный взнос для молодых семей, которые берут ипотечный кредит

Председатель парламента Мария Воропаева объяснила, что сейчас для получения ипотеки по программе обеспечения жильем молодых семей нужно иметь не менее 30% от суммы кредита. Такие условия затрудняют участие в программе даже при доходах, достаточных для получения займа.

«Если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», — резюмировала Воропаева.

Инициатива предполагает, что сумма первоначального взноса будет либо распределяться между ежемесячными выплатами, либо компенсируется за счет повышения процентной ставки. Авторы идеи рассчитывают, что поправка будет распространяться на семьи, где возраст супругов составляет 18–35 лет.

Молодежный парламент намерен направить проект в правительство, Госдуму и региональные органы власти, передает RT.