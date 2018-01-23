Кубань готовит законодательную инициативу, регламентирующую миграционный учет

Власти Краснодарского края предлагают ввести институт регистрации граждан и тем самым уйти от уведомительного учета

О том, что регион готовит соответствующую законодательную инициативу, губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на выездном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, которое состоялось в Новороссийске.

По словам Кондратьева, Кубань остается одним из самых притягательных для мигрантов регионов страны. Ежегодно население увеличивается на десятки тысяч человек, сегодня край четвертый в России по количеству мигрантов.

«На Кубань едут жить, зарабатывать. В прошлом году в крае было зарегистрировано почти 600 тыс. иностранцев. Максимальное количество мигрантов — из Украины, Армении, Узбекистана и Таджикистана», — приводит слова губернатора пресс-служба краевой администрации.

Он добавил, что такой приток населения — это, безусловно, дополнительный ресурс развития экономики региона, но только в случае, если речь идет об официальном трудоустройстве и регистрации. Так, по данным краевых властей, в 2017 году мигрантам было выдано всего 42 тыс. патентов на работу. Вместе с тем, по оценке ГУ МВД, их должно было быть в два раза больше. Таким образом, бюджет края недосчитался порядка 700 млн рублей.