Кубань готовит законодательную инициативу, регламентирующую миграционный учет
Власти Краснодарского края предлагают ввести институт регистрации граждан и тем самым уйти от уведомительного учета
О том, что регион готовит соответствующую законодательную инициативу, губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на выездном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, которое состоялось в Новороссийске.
По словам Кондратьева, Кубань остается одним из самых притягательных для мигрантов регионов страны. Ежегодно население увеличивается на десятки тысяч человек, сегодня край четвертый в России по количеству мигрантов.
«На Кубань едут жить, зарабатывать. В прошлом году в крае было зарегистрировано почти 600 тыс. иностранцев. Максимальное количество мигрантов — из Украины, Армении, Узбекистана и Таджикистана», — приводит слова губернатора пресс-служба краевой администрации.
Он добавил, что такой приток населения — это, безусловно, дополнительный ресурс развития экономики региона, но только в случае, если речь идет об официальном трудоустройстве и регистрации. Так, по данным краевых властей, в 2017 году мигрантам было выдано всего 42 тыс. патентов на работу. Вместе с тем, по оценке ГУ МВД, их должно было быть в два раза больше. Таким образом, бюджет края недосчитался порядка 700 млн рублей.
«Если мы сталкиваемся с нарушениями и зарплатами в конвертах, то миграция может стать реальной угрозой экономике и благополучию региона», — подчеркнул Кондратьев.
Поэтому, заявил глава региона, необходимо ввести институт регистрации граждан и тем самым уйти от уведомительного учета.
Сегодня по приезде иностранного гражданина уведомление о постановке на миграционный учет за него вносит принимающая сторона, а он должен заявляться самостоятельно, пояснил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексей Чебураков. Этот вопрос, по его словам, регулируется внесением изменений в ФЗ № 109 о миграционном учете.
Как сообщали Юга.ру, подобная инициатива краевых властей обсуждалась еще в 2016 году. Тогда губернатор предложил Чебуракову подготовить свое видение решения проблемы и направить предложения в региональный парламент.
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