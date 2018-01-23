Минкультуры направило комедию «Смерть Сталина» на юридическую экспертизу

Минкультуры РФ, отозвавшее прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», направило картину на дополнительную юридическую экспертизу

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», — приводит слова Мединского пресс-служба министерства.

При этом он подчеркнул, что в России нет цензуры.

«У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. (…) Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней», — сказал глава Минкультуры.

Он заявил, что министерство обращало внимание прокатчика «на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом».

«Нас прокатчик не услышал», — сказал Мединский. (Напомним, ранее прокатчик заявлял, что прокатное удостоверение фильм получил 17 января и никаких претензий со стороны министерства не было).

«Но это все — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», — заключил глава ведомства.

Как сообщали Юга.ру, сатирическая комедия Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, должна была выйти в прокат 25 января. Однако Минкультуры решило временно отозвать выданное ему прокатное удостоверение.

Накануне состоялся общественный просмотр фильма, на котором присутствовали деятели культуры, члены Общественного совета при Минкультуры, а также депутаты Госдумы. По итогам просмотра общественники направили письмо Мединскому с просьбой «временно отозвать» прокатное удостоверение фильма. Глава совета Юрий Поляков заявил, что «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма» и что сатирическая картина не должна выходить в прокат в России из-за «признаков идеологической борьбы».

Фильм рассказывает о гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пэйлин, Ольга Куриленко и другие.