Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes

Вся Россия, В мире

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Forbes включил трех молодых россиян в число самых перспективных людей Европы моложе 30 лет. При этом все трое делают свой бизнес за рубежом

В третий список 30 UNDER 30 вошли 300 человек из 34 европейских стран — по 30 человек моложе 30 в 10 различных сферах: бизнесмены и изобретатели, стартаперы и ученые, спортсмены и деятели искусства и др.

В сфере финансов эксперты отметили 29-летнего Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию Blazar Capital, специализирующуюся в области электронной коммерции. Они вместе работали в McKinsey & Company и решили создать платформу для работы с компаниями, производящими товары повседневного спроса.

В число молодых инноваторов, которые «изменяют наше представление о шопинге», попала 28-летняя Гульназ Хусаинова — основательница компания EasySize. Это софт для онлайн-магазинов, помогающий покупателям выбрать правильный размер одежды и обуви. Сервис помог онлайн-магазинам снизить число возвратов одежды на 35–40%, экономя до 5–7% от их выручки. Главный офис компании также находится в Дании.

В сфере культуры и искусства Forbes отметил 28-летнюю Татьяну Кожевникову, которая основала в центре Лондона магазин по индивидуальному пошиву мужских костюмов Artefact London. При производстве используются лазерные технологии кройки, а компьютерные программы помогают придавать современный вид классическому костюму.

Российских инноваторов в категориях «Право и политика», «Промышленность», «Развлечения», «Наука и здравоохранение», «Социальное предпринимательство», «Медиа и маркетинг» и «Технологии» не оказалось.

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