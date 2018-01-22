На выборы в Россию приедут более 150 иностранных наблюдателей

Вся Россия

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В марте 2018 года более 150 парламентариев из стран Европы, Африки, Южной Америки и Азии могут быть наблюдателями на выборах президента РФ

Источник в парламентских кругах сообщил, что часть депутатов посетит избирательные участки в Крыму. Планируется, что приедут самые разные политики: левые, правые, центристы, сообщает RT.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что эта инициатива поспособствует объективному отражению хода президентских выборов в иностранной прессе. ЦИК сообщил, что общее число наблюдателей на выборах может достигнуть 1 тыс. человек.

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